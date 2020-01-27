مقتل 83 شخصاً في تحطم طائرة عسكرية أمريكية في أفغانستان

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت حركة طالبان في أفغانستان مسؤوليتها عن إسقاط طائرة أمريكية عسكرية تابعة لسلاح الجو الأمريكي وقتل جميع أفرادها في أفغانستان .

وأضاف المتحدث الذي لم يكشف اسمه لوكالة رويترز أن الطائرة تحمل على متنها ضابط كبار في وكالة “المخابرات الأمريكية “سي آي إيه” وقد سقطت في ولاية غزني وسط البلاد وتحطمت بشكل كامل .

وأعلن الجيش الأمريكي مساء اليوم الإثنين عن ورود معلومات وتقارير حول سقوط طائرة أمريكية في ولاية عزني وسط أفغانستان وأنه يتم التقصي والفحص .

وبحسب المتحدثة باسم القيادة المركزية الأمريكية سانتكوم بيث ريوردان بأن الحادثة ما تزال غير واضحة حتى الآن بعد الأنباء التي تتحدث عن سقوط طائرة أمريكية نقلت عنها وكالة اسوشيتيد برس الأمريكية .

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وأضافت بأنه لم تعرف حتى الآن إلى أي شركة تتبع الطائرة التي تحطمت بعدما نٌشرت صوراً على مواقع التواصل الإجتماعي والتي تبين أن الطائرة اسمها “بومبارديه إي 11 أيه والتي يستخدمها الجيش الأمريكية للمراقبة في أفغانستان .

وتابعت وكالات إعلامية أن الانباء ما زالت متضاربة حول عدد الركاب على متن الطائرة قائلة بأنهم ما بين “83 شخصاً إلى 110 شخصاً .

وكانت الخطوط الجوية في أفغانستان “أريانا” نفت أي علاقة لها بالطائرة التي سقطت في أفغانستان ورجح محافظ غزني وحيدالله كليمزي بأن الطائرة تتبع لإحدى الخطوة الجوية الأجنبية”.

ونقلت مواقع وحسابات رسمية من أفغانستان لقطات وصوراً قالت بأنها للطائرة التي تم اسقاطها في أفغانستان وتحمل على متنها عدد من القادة الكبار من الضباط الأمريكيين كما وظهرت أثار دمار وحطام كبير محترق .

ما زالت المعلومات أولية بحسب ما جاء على وسائل الإعلام , والتي قالت أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بالتقصي والفحص حول ما حادث إسقاط الطائرة الأمريكية في أفغانستان .