جروس: نواجه فريق ليس لديه ما يخسره

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صحيفة الخليج الالكترونية
قال مدرب الأهلي كريستيان جروس، اليوم الاثنين، إن الأهلي لديه الرغبة في التأهل لدوري أبطال آسيا.
وأضاف جروس مدرب الأهلي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة غدا: نواجه فريقا ليس لديه ما يخسره.
وتابع: استقلال طاجيكستان قدم مباراة قوية أمام لوكوموتيف في الدور التمهيدي الأول وحقق النتيجة المطلوبة منه وتأهل لمواجهة الأهلي.
وأضاف: يجب أن يظهر الأهلي أمام المنافس بشخصية قوية لحسم التأهل، مؤكدُا غياب عمرو السومة.
ويواجه الأهلي استقلال طاجيكستان، غدا الثلاثاء، في دور الإقصائيات لدوري أبطال آسيا، على ملعب الجوهرة.
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