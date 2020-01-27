تنظيم داعش يعلن في تسجيل صوتي بدء "مرحلة جديدة" تستهدف إسرائيل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية أعلن تنظيم الدولة الإسلامية عن بدء "مرحلة جديدة" تستهدف إسرائيل في تسجيل صوتي نُسب للمتحدث باسمه وتناقلته الإثنين حسابات جهادية على تطبيق تلغرام. وقال المتحدث أبو حمزة القرشي في التسجيل ومدته أكثر من 37 دقيقة إن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية الجديد أبا إبراهيم الهاشمي القرشي "عزم (...) على مرحلة جديدة ألا وهي قتال اليهود واسترداد ما سلبوه من المسلمين"، متعهداً بعمليات كبيرة "في قادم الأيام".

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