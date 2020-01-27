شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يطوِّق "معرة النعمان" ويقترب من نقطة مراقبة تركية بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر الجيش السورى، اليوم الإثنين، على قرية الحامدية ومعسكرها، وقرى بسيدا وبابولين ومعراتة وكفر ياسين وتقانة، ليفرض طوقا على بلدة "معرة النعمان" من 3 جهات، ويقترب من حصار نقطة المراقبة للقوات التركية فى هذه المنطقة، وأفاد مصدر عسكرى سورى، فى تصريحات لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الجيش السورى بسط سيطرته على عدة قرى وبلدات جديدة فى منطقة إدلب، حيث طوق معقل مسلحى "هيئة تحرير الشام" فى معرة النعمان من 3 نقاط، واقترب من محاصرة نقطة تركية هناك، موضحا أن الجيش السورى أصبح على بعد 16 كيلومترا فقط عن مدينة سراقب و13 كيلومترا عن مدينة أريحا.

وكانت وكالة "سانا" السورية الرسمية، قد ذكرت فى وقت سابق اليوم، أن القوات السورية طهرت بلدة معصران وقرية الصوامع شمال شرق مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيى تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المتحالفة معه.

واصلت قوات الجيش السورى العاملة فى حلب، عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية ، ودمرت تحصيناتها فى خطوط الاشتباك الأولى، اليوم الإثنين، فى مناطق انتشارها بالريف الغربى لمدينة حلب ، فيما تتابع تقدمها على محور "خان طومان " إلى الجنوب الغربي.

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وذكرت وكالة الأنباء السورية، التى بثت النبأ اليوم الإثنين، أن القوات نفذت هجمات بسلاحى المدفعية والصواريخ ضد مقار وتحصينات الإرهابيين غربى مدينة حلب، ودمرت خطوط تمركزهم الأولى ، بالتوازى مع تقدم وحدات أخرى على محور "خان طومان" جنوب غرب مدينة حلب لعدة كيلومترات.

وأشارت، إلى أن الجيش وسع مساحة عملياته ضد التنظيمات الإرهابية فى الريف الغربى ، وتمكن من تدمير خطوط إمدادها وتحصيناتها وعدداً من مقارها فى كل من : "الليرمون " و"الراشدين " و"البحوث " و"المنصورة " و"كفر حمرة " و"خان العسل " ومحيط "كفرناها" غرب مدينة حلب.