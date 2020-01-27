محمد بن زايد يلتقى وفد ماراثون زايد الخيرى: يجسد القيم الإنسانية للإمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، وفد ماراثون زايد الخيرى الذى نظم فى مصر، قائلا: "ماراثون يجسد القيم الإنسانية والخيرية لدولة الإمارات ويرسخ نهجا أصيلا أرساه الشيخ زايد".

وقال الشيخ محمد بن زايد فى تغريدة عبر تويتر: "التقيت وفد ماراثون زايد الخيرى الذى نظم فى مصر.. ماراثون يجسد القيم الإنسانية والخيرية لدولة الإمارات ويرسخ نهجا أصيلا أرساه الشيخ زايد - رحمه الله، فى إعلاء روح التعاون والتآزر والتكاتف وحب الخير للآخرين.. تحية شكر لكل القائمين والداعمين والمشاركين فى نجاح الحدث".

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محمد بن زايد

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقاسم توكاييف رئيس كازاخستان، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين اليوم الاثنين، على هامش زيارة رئيس كازاخستان للإمارات.



ماراثون زايد الخير

ونشر الحساب الرسمى للشيخ محمد بن زايد عبر تويتر، صور من توقيع مذكرات التفاهم، وعلق عليها :"شهدت ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف تبادل عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين الصديقين .. نسعى الى تعزيز علاقاتنا الثنائية في مختلف المجالات بما يخدم مصالحنا المشتركة".

واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، قاسم جومارت توكاييف، رئيس كازاخستان، فى أول زيارة له للإمارات بعد توليه مهام رئيس البلاد.

وقال الشيخ محمد بن زايد عبر تويتر :"أرحب بالصديق قاسم جومارت توكاييف في أول زيارة له إلى الدولة بعد توليه مهامه رئيسا لكازاخستان .. علاقاتنا تاريخية، تأسست على الثقة والتعاون والاحترام المتبادل، ولقاؤنا اليوم يمثل فرصة متجددة لمواصلة تعزيز وتقوية روابط شراكتنا الثنائية".