"دياب": الحكومة اللبنانية الجديدة لن تعرقل موازنة 2020

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قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، إن الحكومة الجديدة لن تعرقل موازنة العام 2020 التي وضعتها الحكومة السابقة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل، صباح اليوم الاثنين، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكان شخص أصيب خلال مواجهات اندلعت في وقت سابق اليوم، بين المحتجين اللبنانيين وقوات الأمن في محيط البرلمان اللبناني.

وخرج المئات من اللبنانيين السبت للتظاهر في العاصمة بيروت، أمس الأول السبت، رفضا للحكومة الجديدة التي يرأسها حسان دياب، معتبرين أنها لا تلبي المطالب التي يرفعونها منذ بدء الحراك الشعبي ضد الطبقة السياسية قبل 100 يوم، وهتف المتظاهرون "ثورة.. ثورة" وحملوا لافتات كتب عليها "لا ثقة" بالحكومة، وفقا لما ذكرته قناة "فرانس 24" الفرنسية.

وبعد أزمة سياسية استمرت لأسابيع، بات لهذا البلد حكومة جديدة الثلاثاء الماضي، عليها تحريك عجلة الاقتصاد المتهاوي وإقناع المتظاهرين المعارضين للطبقة السياسية، لكن حركة الاحتجاج التي انطلقت في 17 أكتوبر الماضي تعتبر أن الوزراء الجدد شخصيات تابعة لهذه الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد وعدم الكفاءة.

وكانت مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب، أسفرت الأربعاء الماضي، عن سقوط 22 جريحا في بيروت.