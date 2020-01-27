شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة السودانية: إعادة هيكلة شاملة لمنظومة الصناعات الدفاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، العميد الركن عامر محمد الحسن، إن منظومة الصناعات الدفاعية قامت بإجراء إعادة هيكلة شاملة للمنظومة استندت فيها على متطلبات واستراتيجية المرحلة القادمة، وأضاف الحسن، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أنه "اتساقا مع أهداف الثورة السودانية فى إعادة هيكلة المؤسسات الوطنية، وحتى تستطيع منظومة الصناعات الدفاعية تلبية متطلبات الدولة والقوات المسلحة، وفى إطار السعى الدؤوب والمتواصل للمنظومة للقيام بدورها تجاه التنمية الاقتصادية والجاهزية الدفاعية بفعالية وكفاءة، واستعدادا لسلسلة من الخطوات التى تهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظومة عبر الاستغلال الأمثل للموارد وتوطينها مع التوظيف الصحيح، قامت منظومة الصناعات الدفاعية بإجراء إعادة هيكلة شاملة للمنظومة استندت فيها على متطلبات واستراتيجية المرحلة القادمة".

وأشار الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة السودانية، إلى أن الدور الأساسى للمنظومة بعد هيكلتها، دعم الاقتصاد الوطنى مع مراعاة التركيز على عنصر الشباب باعتباره وقود المرحلة القادمة، والمحرك الأساسى لكل تطور وتقدم عبر إعمال معايير الخبرة بالمنظومة.

وأكد، أن منظومة الصناعات الدفاعية تخضع لمشروعات التحديث تماشياً مع الجيوش بالدول الأخرى، لتهتم بالصناعات التنموية الوطنية و الدفاعية، لتأمين توطين احتياجات الدفاع من تسليح وعتاد حربى ومركبات قتالية بداخل البلاد، وبإنتاج من أيدى وخبرات سودانية خالصة.

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وشدد الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة السودانية، على أن دور الهيكلة هو عهد من المنظومة بأن تظل الدرع الواقى للبلاد والشعلة المتقدة، التى تضئ الظلام وتقود التطور و التكنولوجيا بالبلاد.

وأكد المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة السودانية، أن منظومة الصناعات الدفاعية تستند فى إعادة هيكلتها الرشيقة على ضمان عنصرين أساسيين، وهما: التناغم والانسجام الداخلى بين مكونات المنظومة، مما سوف ينعكس بدوره على تناغم المنظومة مع بقية مكونات الدولة، إضافة إلى تعزيز دور الرقابة والهيكلة تأكيداً لرغبتها فى تحقيق الغايات والآمال المطلوبة منها.