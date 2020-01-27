شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأردنية: حجر صحى احترازى لصينى قادم من ووهان الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عدنان اسحاق مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة الإردنية، إن أجهزة وزارة الصحة قامت بالحجز الاحترازى على عامل صينى وصل عمان قبل خمسة أيام من مدينة اوهان، وأكد "خلو المملكة من المرض، وأن عملية الحجز تمت رغم عدم وجود أى دلالات لإصابة العامل بفيروس كورونا".

و وفقا لما نشر على وكالة الانباء الاردنية "بترا"، قال إسحاق فى تصريح، اليوم الاثنين، إن الوزارة أرسلت فريقا لزيارة أحد المشاريع فى منطقة العطارات الواقعة بين الكرك وعمان، لإجراء الفحوص اللازمة للعمال الصينيين فى المشروع، والتأكد من سلامتهم، وبين أن الوزارة قامت اليوم بحجز 3 طلاب أردنيين قدموا من أوهان الصينية فى مستشفى البشير، بشكل احترازى للتأكد من سلامتهم، داعيا المواطنين إلى عدم الاستماع للإشاعات ونقلها وتلقى الاخبار من المصادر الرسمية، وكذلك التأكد من صحة ودقة المعلومات.

وبين مدير مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات، أن الوزارة فرغت وضمن إجراءاتها الاحترازية، من تجهيز مستشفى الوبائيات ضمن مستشفيات البشير بسعة 100 سرير قابلة للزيادة إلى الضعف للتعامل مع الحالات المشتبهة بالإصابة بفيروس كورونا.

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وأوضح أن العامل الصينى، الذى أدخل إلى قسم العزل بالمستشفى أمس، ويعمل لدى شركة صينية فى منجم الصخر الزيتى فى الكرك، سيبقى تحت الحجر الصحى لمدة 14 يوما، وسيتم التعامل مع الحالة طبقا للبروتوكول الخاص بالإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى إن فترة حضانة فايروس كورنا تكون بين يومين إلى أربعة عشر يوما، قبل التأكد من إصابة المريض بالفيروس بشكل رسمي.

وقال الناطق الإعلامى لمشروع العطارات لتوليد الطاقة من الصخر الزيتى خالد بطارسة، إن عدد العمال الصينيين العاملين بالمشروع منذ سنتين يتراوح بين 1500 - 1600 عامل، لافتا الى ان العامل الذى تم الحجز عليه احترازيا قدم من منطقة اوهان الصينية قبل خمسة ايام.

واشاد البطارسة، بجهود وزارة الصحة، والتى قامت بإرسال فريق طبى من الوزارة لفحص العمال كإجراء احترازي.