القبض على 5 إرهابيين من " ي ب ك" في تل أبيض السورية

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، إلقاء القبض على 5 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك"، في مدينة تل أبيض السورية المحررة عبر عملية نبع السلام.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الإرهابيين الذين تم القبض عليهم من قِبل قوات نبع السلام، كانوا يستعدون للقيام بعملية إرهابية.

وأضاف البيان أن قوات نبع السلام شنت عمليات مداهمة متزامنة على المنازل التي كانوا يختبئون فيها.

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وذكر البيان أنه تم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر في المنازل التي تمت مداهمتها.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا بسوتشي في 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.