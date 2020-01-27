أمير قطر وميركل يؤكدان على ضرورة التهدئة في ليبيا

الدوحة/ الخليج 365 بحث أمير قطر تميم بن حمد، الإثنين، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تطورات الأوضاع في ليبيا وتداعياتها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته المستشارة الألمانية بأمير قطر، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا). وأكد أمير قطر خلال الاتصال "دعم بلاده لمخرجات مؤتمر برلين". Advertisements وشدد الجانبان على "ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار والتهدئة وإفساح المجال للحوار؛ حفاظا على أرواح الليبيين وحقنا للدماء". كما ناقش الأمير تميم وميركل خلال الاتصال "المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية"، إضافة إلى "بحث العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها". جدير بالذكر أن وقف إطلاق النار في ليبيا بدأ منذ 12 يناير/كانون الثاني الجاري، بمبادرة تركية روسية، وتم التأكيد عليه في مؤتمر برلين، المنعقد في 19 من ذات الشهر، ولكن مليشيات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر خرقت الاتفاق عدة مرات، وفرضت حظرا جويا على الطيران المدني والعسكري بطرابلس ومحيطها، فضلا عن غلق موانئ وحقول نفط بالبلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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