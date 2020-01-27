تونس تنفي تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا

تونس / مروى الساحلي / الخليج 365
نفت وزارة الصحة التونسية، الإثنين، تسجيل أية إصابات بفيروس "كورونا الجديد"، بما في ذلك ما تردد حول إصابة تونسيين مقيمين في الصين بالفيروس.
والأحد، تداولت وسائل إعلام محلية تونسية إصابة تونسيين مقيمين بالصين بالفيروس.
وقالت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، أن الوزارة تعمل على "رصد هذا المرض عبر المرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة".
ونفت الوزيرة ما تمّ تداوله بخصوص إصابة تونسيين مقيمين في الصين بهذا المرض أو تسجيل إصابات داخل البلاد.
وتابعت أن الوزارة "عملت بصفة استباقية على توفير كل مستلزمات التقصي والتكفل بالحالات المشتبهة إن وجدت".
وأضافت أنه نسقت مع ديوان الطيران المدني والمطارات لمتابعة المسافرين من وإلى الصين بهدف مدهم بالنصائح اللازمة والتأكد من سلامة القادمين.
وأفادت في هذا الخصوص بأن الوزارة قامت بتركيب كاميرات حرارية في المداخل الرئيسية لقدوم المسافرين لإحالة الحالات المشتبهة إلى وحدات العزل بالمطارات للتكفل بها.
ولفتت إلى أنه تم، أيضا، إعداد دليل صحي للتعامل مع الحالات المشتبهة وتجهيز الفحوصات المخبرية الضرورية.
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