مقتل 5 مدنيين في قصف روسيا والنظام السوري على إدلب

إدلب/ الخليج 365

لقي 5 مدنيين مصرعهم في قصف قوات النظام السوري وروسيا، مناطق مأهولة بالمدنيين في محافظة إدلب شمال غرب البلاد.

وقال مركز رصد الطيران التابع للمعارضة السورية، إن مقاتلات روسية تُغير منذ ليلة أمس الأحد، على قرى خان السبل ومعصران وحامدية وشنان وبزابور.

وذكر المركز أن مقاتلات النظام أغارت على منطقتي سراقب ومعرة النعمان وبلدة كفروما وقرى رويحة وخان السبل معصران والأربعين وحاس وبزابور وكفر بطيح وداديخ.

ووفقا لمعلومات الدفاع المدني بإدلب (الخوذ البيضاء)، فإن فإن قصف النظام تسبب في مقتل مدني في سراقب وإثنين آخرين في بزابور، بينما تسبب القصف الروسي في مقتل مدنيين إثنين بقرية شنان.

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وقتل أكثر من 1500 مدنيا جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر/ أيلول 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/ أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.