العراق.. "عصائب أهل الحق" تنأى بنفسها عن هجوم السفارة الأمريكية

العراق / عامر الحساني / الخليج 365

نأت جماعة "عصائب أهل الحق" العراقية، الإثنين، بنفسها عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد مساء الأحد، وشددت أنه لا علاقة لها بالهجوم، وأنها استغنت عن استخدام صواريخ "الكاتيوشا" منذ سنوات.

جاء ذلك في بيان اطلعت عليه الخليج 365، للمتحدث العسكري باسم العصائب(مكون من قوات الحشد الشعبي)، جواد الطليباوي، معلقا على الهجوم الصاروخي الذي استهدف السفارة الأمريكية.

وقال الطليباوي في بيانه: "مرة أخرى نؤكد على أن القصف الصاروخي الأخير ضد سفارة الشر (واشنطن) في بغداد، ليس من عمل فصائل المقاومة العراقية".

وتابع البيان: "أكدنا في وقت سابق أن فصائل المقاومة لن تستهدف السفارات والبعثات الدبلوماسية في البلاد، وأن الصواريخ المستخدمة في القصف هي من الأسلحة التي استغنت عنها فصائل المقاومة منذ أعوام".

Advertisements

وأضاف: "أكدنا سابقا أن ردنا على عملية اغتيال أبو مهدي المهندس، لن يقل عن مستوى رد الجمهورية الإسلامية (إيران) على اغتيال قاسم سليماني".

وسقطت 5 صواريخ في محيط وداخل حرم السفارة الأمريكية، وسط بغداد؛ ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص.

وأدان رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، استهداف السفارة الأمريكية، وقال: إنه أمر بملاحقة المسؤولين عن الهجوم وتقديمهم للعدالة.

وهذا خامس هجوم صاوخي يستهدف سفارة واشنطن منذ مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، 3 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقية، التي تمولها وتدربها إيران، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على سفارتها وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.