إدلب.. نزوح 21 ألف سوري نحو الحدود التركية بسبب قصف النظام

إدلب/ الخليج 365

نزح نحو 21 ألف سوري خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من مناطق خفض التصعيد بمحافظة إدلب، باتجاه الحدود التركية، بسبب قصف النظام السوري وداعميه لمناطقهم.

جاء ذلك بحسب معلومات حصلت عليها الخليج 365 من محمد حلاج، مدير "منسقو الاستجابة المدنية في الشمال السوري" المعنية بجمع البيانات عن النازحين.

وأشار حلاج إلى استمرار موجات النزوح من منطقتي أريحا وجبل الزاوية، نتيجة قصف النظام وداعميه لتلك المناطق.

وتوجه معظم النازحين إلى المخيمات الموجودة قرب الحدود التركية، فيما نزح البعض الآخر إلى المناطق المحررة من الإرهابيين عبر عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون.

Advertisements

ومنذ نوفمبر 2019، اضطر 502 ألف سوري لترك ديارهم، بسبب القصف العنيف، حيث تتواصل حركة النزوح مع تواصل قصف النظام وحلفائه على المنطقة.

وقتل أكثر من 1500 مدنيا جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر/ أيلول 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/ أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.