بارزانى يطالب التحالف بمواصلة دعمه للبيشمركة والجيش العراقي

العراق / يحيى شعلان / الخليج 365

طالب رئيس إقليم كردستان شمالي العراق، مسرور بارزاني، الإثنين، التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، بمواصلة دعمه للبيشمركة والجيش العراقي، معتبرا أن التنظيم لا يزال خطرا جديا على بعض المناطق العراقية.

جاء ذلك خلال اجتماع لـ"بارزاني"، مع وفد من البرلمان الألماني، حسب بيان لحكومة الإقليم اطلعت عليه الخليج 365.

وأضاف البيان أن بارزاني بحث مع وفد البرلمان الألماني آخر مستجدات العراق، والمنطقة والعلاقات بين إقليم كردستان شمالي العراق وألمانيا.

وحسب البيان، وجه رئيس حكومة إقليم كردستان شكره لألمانيا، حكومة وبرلمانا، بعد قرار استئناف تدريب قوات البيشمركة، مشددا على "أهمية مواصلة دعم التحالف الدولي لقوات البيشمركة والجيش العراقي خاصة أن تنظيم داعش لا يزال خطرا كامنا في بعض مناطق العراق".

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وأضاف أن الوفد البرلماني الألماني من جهته أكد على مكانة إقليم كردستان كعامل استقرار مهم بالنسبة للعراق والمنطقة، وعبّر عن استعداد ألمانيا تعزيز العلاقات التجارية والاستثمار.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، استأنف الجيش الألماني الأحد، تدريب القوات العراقية في محافظة أربيل بإقليم كردستان شمالي العراق، بعد توقف عقب تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على الأراضي العراقية. غير أن مهام التدريب في وسط العراق ستظل متوقفة في الوقت الحالي.

وتنشر ألمانيا نحو 300 عسكري في قاعدتين إحداها قرب بغداد والأخرى قرب أربيل، ضمن جهود التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وعلق التحالف الدولي ضد داعش، مهامه في العراق عقب تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على الأراضي العراقية، إثر اغتيال واشنطن لقائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، بضربة جوية في 3 يناير/كانون الثاني الجاري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.