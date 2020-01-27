وزير المالية: لن يتم إعادة النظر في رسوم العمالة الوافدة الأن

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صحيفة الخليج الالكترونية
علق وزير المالية محمد الجدعان على إمكانية إعادة النظر في رسوم العمالة الوافدة في المملكة.
وقال الجدعان في تصريحات صحفية إنه لن يتم إعادة النظر في رسوم العمالة الأن، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
وكان الجدعان قد ذكر للعربية في ديسمبر الماضي أنه ” لا نية لتعديل رسوم الوافدين ” .
وأكد على أن الحكومة تجري باستمرار وبشكل عام مراجعة لمبادراتها، ولا يوجد حالياً نية للتعديل على المقابل المالي على الوافدين أو المرافقين، وإذا حصل تعديل فسوف يعلن في وقته.
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