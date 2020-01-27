شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قائد حوثى وإصابة 4 من مرافقيه فى هجمات للجيش اليمنى بتعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت قوات الجيش اليمنى، اليوم الاثنين، هجمات واسعة على مواقع مليشيا الحوثى الانقلابية، فى محافظة تعز جنوب غربى البلاد، ما أسفر عن مقتل قائد حوثى وإصابة 4 من مرافقيه، وذكر المركز الإعلامى لمحور تعز، في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية، أن قوات الجيش نفذت هجوما واسعا على مواقع الحوثيين في نجد الطير، وسائلة الرباح وجبل القرن وتباب ياسين، باتجاه حذران، غرب المدينة، الأمر الذي أسفر عن مقتل قائد القطاع الغربي التابع لمليشيا الحوثي، المكنى "أبو عبدالعزيز" وأربعة من مرافقيه، وإصابة آخرين بنيران الجيش الوطني في الجبهة ذاتها.

في المقابل.. قصفت مليشيات الحوثي الانقلابية، أحد الأسواق الشعبية غرب مدينة تعز، ما أدى إلى مقتل مدنيين وإصابة 10 آخرين.

وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي قصفت سوق المقهاية في منطقة الضباب غرب تعز، أسفر عن مقتل مدنيين اثنين، وجرح عشرة آخرين.

ويأتي تجدد المعارك بتعز في الوقت الذي تشهد فيه جبهتا "نهم والجوف" شرق صنعاء معارك عنيفة خلفت مئات القتلى والجرحى.

وكانت طائرات التحالف العربى،شنت الأحد، سلسلة غارات جوية على مواقع وتحصينات مليشيا الحوثى الانقلابية، الموالية لإيران فى شمال اليمن، وذكرت قناة "سكاى نيوز " الإخبارية، نقلا عن مصادر عسكرية يمنية قولها ، إن الغارات استهدفت مواقع المليشيا فى محافظتي: (صنعاء ) ، والجوف، وأضافت أن طائرات التحالف العربي كثفت من استهدافها لمواقع وتحركات المليشيا فى مديرية "خب والشعف" بمحافظة الجوف، ومنطقة "نهم " شرقي العاصمة (صنعاء ).

وأكدت المصادر، سقوط عدد من القتلى والجرحى وتدمير أسلحة وعربات قتالية للمليشيا الانقلابية . Advertisements وكان العشرات من عناصر المليشيا الحوثية قد سقطوا بين قتيل وجريح، من بينهم قيادات ميدانية، خلال القتال في جبهتي : نهم والجوف. وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن معارك ليلية عنيفة دارت بين عناصر المليشيا والقوات الحكومية، بإسناد من طائرات التحالف العربي، في جبهتي "نهم " شرقي (صنعاء) ، و"مفرق الجوف" ، شمالي اليمن.

وقصفت ميليشيا الحوثى الانقلابية بصاروخ كاتيوشا، السبت، اجتماعا ضم عددا من الصحفيين ومراسلى القنوات الفضائية فى مدينة الحزم بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن.

وأوضحت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى)، فى بيان نقلته قناة "العربية" الإخبارية، أنها تلقت بلاغا يفيد بتعرض مكان اجتماع الصحفيين ومراسلى القنوات بمحافظة الجوف لقصف بصاروخ كاتيوشا نفذته جماعة الحوثي، ما أسفر عن إصابة عدد من الصحفيين (لم تذكر عددهم)، فضلا عن احتراق سيارات مراسلى قناتى عدن ويمن شباب الفضائيتين فى المحافظة.