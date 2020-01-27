شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يدمر تحصينات للتنظيمات الإرهابية "غرب حلب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت قوات الجيش السورى العاملة فى حلب، عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية ، ودمرت تحصيناتها فى خطوط الاشتباك الأولى، اليوم الإثنين، فى مناطق انتشارها بالريف الغربى لمدينة حلب ، فيما تتابع تقدمها على محور "خان طومان " إلى الجنوب الغربي، وذكرت وكالة الأنباء السورية، التى بثت النبأ اليوم الإثنين، أن القوات نفذت هجمات بسلاحى المدفعية والصواريخ ضد مقار وتحصينات الإرهابيين غربى مدينة حلب، ودمرت خطوط تمركزهم الأولى ، بالتوازى مع تقدم وحدات أخرى على محور "خان طومان" جنوب غرب مدينة حلب لعدة كيلومترات.

وأشارت، إلى أن الجيش وسع مساحة عملياته ضد التنظيمات الإرهابية فى الريف الغربى ، وتمكن من تدمير خطوط إمدادها وتحصيناتها وعدداً من مقارها فى كل من : "الليرمون " و"الراشدين " و"البحوث " و"المنصورة " و"كفر حمرة " و"خان العسل " ومحيط "كفرناها" غرب مدينة حلب.

و كانت وكالة الأنباء السورية (سانا)، قد ذكرت فى وقت سابق من اليوم، أن وحدات من الجيش السورى طهرت قرية الغدفة من آخر تجمعات الإرهابيين فيها، محققة تقدما جديدا على محور عملياتها شرق مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.

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وأوضحت الوكالة، الأحد، أن القوات السورية واصلت عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية على عدة محاور على اتجاه مدينة معرة النعمان محققة تقدما جديدا بتطهير قرية الغدفة إلى الشرق منها، فى حين تلاحق فلول الإرهابيين وتستهدف الثغور التى فروا إليها.

وأشارت إلى أن القوات خاضت اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين فى محيط وادى الضيف الاستراتيجى المجاور لقرية "معرشمشة"، التى حررتها مساء أمس، حيث أن وحدات من الجيش تصدت لهجوم شنته مجموعات إرهابية على محور قرية سمكة التى تم تحريرها أمس، بالتوازى مع عملياتها على اتجاه مدينة المعرة وأوقعت فى صفوف الإرهابيين خسائر بشرية ومادية.