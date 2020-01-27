محمد بن زايد يستقبل رئيس كازاخستان لبحث العلاقات الثنائية وتقوية روابط الشراكة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، قاسم جومارت توكاييف رئيس كازاخستان، فى أول زيارة له للإمارات بعد توليه مهام رئيس البلاد.

وقال الشيخ محمد بن زايد عبر تويتر، "أرحب بالصديق قاسم جومارت توكاييف في أول زيارة له إلى الدولة بعد توليه مهامه رئيسا لكازاخستان.. علاقاتنا تاريخية تأسست على الثقة والتعاون والاحترام المتبادل، ولقاؤنا اليوم يمثل فرصة متجددة لمواصلة تعزيز وتقوية روابط شراكتنا الثنائية".



محمد بن زايد ورئيس كازاخستان



محمد بن زايد

وكان الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، قد أكد أن الإمارات العربية المتحدة، تتابع باهتمام جهود الحكومة الصينية لاحتواء فيروس "كورونا".

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لقاء ولى عهد أبو ظبى ورئيس كازاخستان



ولى عهد أبو ظبى ورئيس كازاخستان

وقال محمد بن زايد على حسابه على تويتر، "نتابع باهتمام جهود الحكومة الصينية لاحتواء انتشار فيروس كورونا.. نحن على ثقة في قدرة الصين الصديقة على تجاوز هذه الأزمة.. دولة الإمارات وفي إطار نهجها الإنساني، على استعداد لتقديم أشكال الدعم كافة للصين والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لهذا الفيروس".

وكانت وسائل إعلام صينية، قد أعلنت عن نجاح علاج جديد لفيروس كورونا القاتل، حيث تم اختباره بنجاح فى علاج 7 مصابين، وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الأحد، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة، وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من ألفى شخص فى العالم وأدى لوفاة 56 شخصا فى الصين.