رئيس الوزراء اللبناني لن يعرقل موازنة أعدتها الحكومة السابقة

قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب اليوم الاثنين إن حكومته لن تعرقل موازنة 2020 التي أعدتها حكومة سعد الحريري التي استقالت في أكتوبر تشرين الأول.
وكان دياب يتحدث في بداية النقاش البرلماني حول ميزانية 2020.
وتشكلت حكومة دياب الأسبوع الماضي بدعم من حزب الله القوي وحلفائه السياسيين لكنها لم تحصل على ثقة البرلمان بعد.
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