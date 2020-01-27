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رئيس الوزراء اللبناني لن يعرقل موازنة أعدتها الحكومة السابقة

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب

قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب اليوم الاثنين إن حكومته لن تعرقل موازنة 2020 التي أعدتها حكومة سعد الحريري التي استقالت في أكتوبر تشرين الأول.

وكان دياب يتحدث في بداية النقاش البرلماني حول ميزانية 2020.

وتشكلت حكومة دياب الأسبوع الماضي بدعم من حزب الله القوي وحلفائه السياسيين لكنها لم تحصل على ثقة البرلمان بعد.

 

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