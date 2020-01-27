كوريا الجنوبية تسجل رابع إصابة بفيروس كورونا الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت كوريا الجنوبية، الإثنين، تسجيل رابع حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد وسط مخاوف متزايدة من انتشار المرض الشبيه بالالتهاب الرئوي من الصين إلى أجزاء أخرى من العالم، رغم تضافر جهود الحجر الصحي.



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وذكرت مراكز كوريا للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن اختبارات طبية أجريت لرجل كوري جنوبي يبلغ من العمر 55 عامًا عائد من مدينة ووهان الصينية في 20 يناير/كانون الثاني أثبتت إصابته بالسلالة الجديدة من الفيروس، الذي أودى بحياة 80 شخصًا في الصين حتى الآن.

وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية بأن الرجل، الذي تم حجب هويته، زار عيادة محلية بعد يوم من عودته إلى المنزل عندما ظهرت عليه علامات البرد، وقالت وكالة السلامة الصحية إنه عندما تدهورت حالته، وُضع في الحجر الصحي، الأحد.

وكانت كوريا الجنوبية أعلنت عن 3 حالات إصابة مؤكدة من سلالة فيروس كورونا الجديد في 20 يناير/كانون الثاني والجمعة والأحد الماضيين.