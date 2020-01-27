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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أنواع فطور تساعدك على خسارة الوزن! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
يخاف الكثير من الأشخاص من تناول وجبة الفطور لاعتقادهم أنها تحتوي على الكثير من الأصناف المسببة لاكتساب الوزن الزائد.
لكن هذا الاعتقاد خاطئ، ففي الحقيقة يمكن 3 أنواع فطور أن تساعد على حرق الدهون ونحت القوام واستعادة الرشاقة، بحسب مجلة "لها".
النوع الأول: إشربي كوباً من خلاصة الفلفل الحلو مع العسل، وتناولي، بعد مرور 40 دقيقة، قطعة من الخبز الكامل مع بيضة واحدة مسلوقة وبضع شرحات من الأفوكادو. وأنهِ وجبتك بكوب من عصير الغريب فروت.
النوع الثاني: إشربي كوباً من الماء الفاتر الممزوج مع القليل من عصير الليمون فور استيقاظك من النوم، بعد 40 دقيقة تناولي ثمرة تفاح خضراء وبضع حبات من العنب مع كوب من الشوفان وآخر من الشاي الأخضر.
النوع الثالث: إشربي عصير فريز طبيعي، وبعد 40 دقيقة تناولي كوباً من اللبن الزبادي الطبيعي مع القليل من بذور الشوفان،قطعة من الخبز الكامل وبضع نقاط من زيت الزيتون.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.