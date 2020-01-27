بيلي إيليش تكتسح جوائز جرامي الموسيقية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصلت المغنية الأمريكية بيلي إيليش ـ 18 عاماً ـ على نصيب الأسد في حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية الأحد بعد فوزها بالجوائز الـ4 الكبرى عن أفضل ألبوم، وأفضل أغنية، وأفضل تسجيل خلال العام، وأفضل فنانة صاعدة.

وفازت إيليش بجائزة أغنية العام عن أغنيتها «شخص سيئ»، كما حصلت على جائزة أفضل تسجيل خلال العام عن نفس الأغنية.

كما حصلت إيليش على جائزة ألبوم العام عن ألبومها «عندما ننام جميعاً أين نذهب؟» وبدأ توزيع الجوائز بإهداء الحفل لنجم كرة السلة كوبي برايانت الذي لقي حتفه في حادث سقوط مروحية خارج لوس أنجلوس الأحد.

وكان أهم الفائزين في الفئات الأخرى للدورة الـ62 للجائزة الأهم في عالم الموسيقى الأمريكية، عن أفضل فيديو كليب موسيقي «أولد تاون رود» لكل من ليل ناس اكس وبيلي راي سايروس، وأفضل ألبوم راب لتايلر ذي كرييتور عن «إيغور». وحصد ليزو جائزتي أفضل أداء بوب منفرد عن «تروث هرتس»، وأفضل ألبوم موسيقى معاصرة عن «كوز آي لوف يو». وحصل أنجليك كيدجو على جائزة أفضل ألبوم لموسيقى العالم عن «سيليا».