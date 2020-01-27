إسبانيا وبريطانيا تساعدان رعاياهما على مغادرة الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزيرة خارجية إسبانيا أرانشا جونزاليس لايا، الاثنين إن حكومة بلادها تعمل مع الحكومة الصينية والاتحاد الأوروبي لإعادة المواطنين الإسبان من إقليم ووهان الصيني بسبب المخاوف من انتشار الطور الجديد من فيروس كورونا. وقالت بريطانيا إنها تعمل أيضاً لمساعدة رعاياها هناك. وقالت الوزيرة الإسبانية على تويتر «نعمل مع قنصليتنا في بكين، والمسؤولين في الصين والاتحاد الأوروبي، لإعادة نحو 20 إسبانياً في ووهان (بإقليم) هوبي مركز تفشي فيروس كورونا. سنواصل الإعلان عن أي جديد».

كما عرضت بريطانيا، مساعدة رعاياها على العودة من هوبي. وقالت وزارة الخارجية في بيان صادر الاثنين «نعمل على إتاحة اختيار مغادرة إقليم هوبي أمام الرعايا البريطانيين». ونشرت الوزارة رقم هاتف للاتصال به لمن يرغب في الحصول على المساعدة.