محتجون لبنانيون يلقون الحجارة على قوات الأمن قرب البرلمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن نقل 4 أشخاص إلى المستشفى بعد إصابتهم في احتجاجات وقعت في محيط البرلمان الاثنين، بعد إلقاء محتجين لبنانيين الحجارة على قوات الأمن التي أغلقت الطريق قرب البرلمان قبيل انعقاد جلسة لمجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة لعام 2020 فيما تواجه البلاد أزمة مالية عميقة.

ورفض بعض المتظاهرين تشكيل حكومة جديدة الأسبوع الماضي، واتهموا النخبة السياسية بتجاهل مطالبهم التي تشمل تشكيل حكومة مستقلة عن السياسيين ومحاربة الفساد. ومن المتوقع أن يصوت النواب على الميزانية التي أعدتها أولاً حكومة سعد الحريري، الذي استقال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأدخلت لجنة المال والموازنة في البرلمان تعديلات على الموازنة منذ ذلك الحين. وقال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب الاثنين إن حكومته لن تعرقل الموازنة التي أعدتها حكومة الحريري. وقال رئيس اللجنة إبراهيم كنعان إن نسبة العجز المستهدف ستكون 7 في المئة بدلاً من 0.6 في المئة التي كانت مأمولة أصلاً مما يعكس الأزمة.