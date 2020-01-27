تفكيك سبع قنابل من الحرب العالمية على الموقع المستقبلي لـ«تيسلا» في ألمانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الشرطة الألمانية الأحد أن خبراء إزالة الألغام فككوا سبع قنابل تعود إلى الحرب العالمية الثانية، على الموقع المستقبلي لأول مصنع أوروبي لشركة السيارات الأمريكية «تيسلا» قرب برلين. وقال ناطق باسم الشرطة الألمانية إن عملية تفكيك القنابل «تمت بلا أي مشكلة». وكانت القنابل صغيرة نسبياً وقد أسقطتها المقاتلات الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية.

كانت«تيسلا» قد حصلت الأسبوع الماضي على أرض مساحتها 300 هكتار في «غرونهايديه» في شرق برلين في مقابل 40,9 مليون يورو لبناء أول مصانعها في أوروبا، ومن المتوقع أن يبدأ العمل العام المقبل، بطاقة إنتاج تصل إلى500 ألف سيارة كل عام، بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي وسيارات السيدان. وانتقد المشروع بسبب موقعه في منطقة مملوءة بالأشجار، ويؤكد المعارضون لموقع بناء مصنع «تيسلا» أن عملية إزالة الغابات قد تسبب أضراراً للحياة البرية المحلية وإمدادات مياه الشرب. لكن مؤسس «تيسلا» إيلون ماسك قال إن المصنع سيتم إنشاؤه «على جزء صغير فقط» من المنطقة.