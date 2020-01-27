بولتون: ترامب ربط مساعدة لأوكرانيا بتحقيقها بشأن بايدن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد جون بولتون، المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي، في مسودة كتاب عن سيرته الذاتية، أن الرئيس دونالد ترامب، أراد تجميد مساعدة عسكرية لأوكرانيا حتى تفتح كييف تحقيقاً بشأن خصمه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني. ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأحد، مقالاً أشارت فيه إلى مسودة بولتون في الكتاب الذي لم ينشر بعد، وفور نشر المقال، طالب الديمقراطيون باستدعاء بولتون، وشخصيات أخرى في مراكز مهمة في إدارة ترامب للإدلاء بإفادتهم في المحاكمة الجارية في مجلس الشيوخ، والهادفة إلى تحديد مصير ترامب في الرئاسة. كما يسعى الديمقراطيون كذلك إلى إدلاء ميك مولفاني مدير مكتب الرئاسة بشهادته أيضاً.

ومشيراً إلى كتاب بولتون الذي لم ينشر بعد، يوضح مقال «نيويورك تايمز» أن ترامب أبلغ بولتون برفضه دفع مساعدة بقيمة 391 مليون دولاراً إلى أوكرانيا، ما لم تساعده السلطات الأوكرانية عبر بدء تحقيق بشأن الديمقراطي جون بايدن، وابنه هانتر الذي يعمل في مجلس إدارة مجموعة أوكرانية للغاز. وكان بولتون أكد مؤخراً استعداده للإدلاء بإفادته إذا تم استدعاؤه.

ووجه مجلس النواب الأمريكي ذي الأغلبية الديمقراطية التهم لترامب في 18 ديسمبر/ كانون الأول. وعلى مجلس الشيوخ المؤلف بأغلبيته من جمهوريين (53 جمهورياً من أصل 100 عضو)، البت في مسألة عزل ترامب. ويتهم ترامب باستغلال منصبه، وعرقلة عمل الكونجرس. ويحتاج قرار عزله لموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.

ويؤكد محاموه أنه لم يكن هناك شروط مسبقة لتقديم المساعدة لأوكرانيا، لافتين إلى أن تجميدها لا علاقة له بطلبات التحقيق بشأن بايدن. لكن مسودة كتاب بولتون تناقض ذلك.