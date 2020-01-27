شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أسترالية خلال مشاركتها في مسابقة لتناول الحلوى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفيت أسترالية خلال مشاركتها في مسابقة لتناول الحلوى تقام كل عام للاحتفال بيوم أستراليا الوطني. وبحسب مصادر محلية تم استدعاء المسعفين إلى فندق في ولاية كوينزلاند بعد معاناة السيدة من نوبة مرضية. وأشارت إذاعة «إيه بي سي» إلى أن المشاركة ـ 60 عاماً ـ أصيبت بنوبة بعد تناولها كمية كبيرة من حلوى لامينغتون. وهي الحلوى الأسترالية التقليدية، على شكل كعكات إسفنجية مكعبة الشكل ومغطاة بالشوكولا وجوز الهند المبشور.

وتم نقلها إلى مستشفى في «هيرفي باي» لكنها توفيت في وقت لاحق.

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