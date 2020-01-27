رحيل كوبي براينت.. «ألم عابر للمحيطات لا يمكن وصفه»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت شرطة مقاطعة كاليفورنيا عدم وجود ناجين من حادث تحطم المروحية التي أودت بحياة أسطورة كرة السلة العالمي كوبي براينت وابنته جيانا 13 عاماً، إضافة إلى 7 أشخاص آخرين كانت تقلهم في كالاباساس، بمدينة لوس أنجلوس جنوب ولاية كاليفورنيا. وقال بيان صادر عن مكتب شرطة «كالاباساس»، إن التحقيق جارٍ لمعرفة سبب سقوط المروحية التي حددت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية هويتها من طراز Sikorsky S-76B، التي شرعت في التحقيق في الحادث، إلى جانب المجلس الوطني لسلامة النقل. وطالبت الجميع بعدم إثارة أية تكنهات بعد إفادة شهود عيان بسماع أصوات انفجار محرك المروحية قبل سقوطها.

ووصفت الصحافة العالمية، مصرع براينت بأنه «ألم لا يمكن وصفه» في الولايات المتحدة وعبر المحيطات. وكانت المباريات التي أقيمت الأحد في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مناسبة لتذكر اللاعب الذي فرض نفسه كأحد أساطير اللعبة، قبل أن يغادر العالم الأحد عن 41 عاماً. بعد مسيرة حافلة توج خلالها بلقب الدوري الأمريكي خمس مرات بقميص لوس أنجلوس ليكرز، إضافة إلى ذهبيتين أولمبيتين مع منتخب بلاده.

وبدا التأثر كبيراً على دوك ريفرز، مدرب المنافس اللدود «لوس أنجلوس كليبيرز» قبيل مباراة فريقه مع مضيفه «أورلاندو ماجيك» في فلوريدا، قائلاً: «ضحكنا ومزحنا بشأن ذهنية الـ«مامبا» (لقب براينت نسبة إلى الأفعى العملاقة السامة)، كلنا بحاجة إلى هذه الذهنية في الوقت الحالي».

ولبس ملعب «ماديسون سكوير غاردن»، معقل نيويورك نيكس، اللونين الأصفر والأرجواني الخاصين بالغريم ليكرز.

وأعرب مفوض الدوري الأمريكي لكرة السلة آدم سيلفر، عن حزنه الكبير، قائلاً: «عائلة الـ NBA، حزينة للوفاة المأساوية لبراينت وابنته جيانا. على مدى 20 موسماً، أظهر براينت ما هو ممكن حين تلتقي الموهبة مع الرغبة الكبيرة للفوز. كان أحد أفضل اللاعبين في تاريخ لعبتنا محققاً إنجازات أسطورية. ولكننا سنتذكره بشكل أكبر؛ لأنه ألهم الأشخاص من حول العالم لالتقاط كرة سلة والمنافسة بأفضل ما لديهم».

ونعى عدد هائل من مشاهير اللعبة والفنانين براينت، فغرد مايكل جوردون أسطورة «شيكاغو بولز»، الذي لطالما شبه براينت به قائلاً: «كوبي براينت، أحبك وسأفتقدك». مضيفاً: «لا يمكن للكلمات وصف الألم الذي أشعر به». وتكررت هذه المشاعر لدى شاكيل أونيل الذي توج بثلاثة ألقاب بصحبة براينت في زمالة شابتها بعض التوترات. وقال في حسابه على «تويتر»: «لا توجد هناك كلمات تعبر عن الألم الذي أشعر به جراء كارثة خسارة كوبي براينت وابنته، أحبك وسأفتقدك. تعازيّ الحارة لعائلة براينت وعائلات الضحايا الذين سقطوا في الحادث. أشعر بحزن شديد».

ورأى نجم الملاكمة الفلبيني ماني باكياو، المعروف بعشقه لكرة السلة، أن «العالم خسر اليوم أسطورة، لكن التأثير والإرث اللذين تركهما خلفه سيستمران إلى الأبد». وأهدى نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم نيمار الهدف الثاني الذي سجله لفريقه باريس سان جرمان ضد ليل (2-صفر) الأحد في الدوري الفرنسي إلى روح براينت، واصفاً وفاته بأمر «محزن للغاية لعالم الرياضة ولنا جميعاً، ليس فقط لمحبي كرة السلة، وذلك بسبب كل ما فعله من أجل الرياضة».

وتذكر أسطورة الجولف الأمريكي تايغر وودز الذي بدأ مسيرته الاحترافية في نفس العام الذي دخل فيه براينت إلى الدوري الأمريكي 1996، الصفات التنافسية للأخير، وكان أهم ما رأى فيه «النار»، وقال: «كان تنافسياً بشكل خارق جداً. كانت لديه رغبة شديدة للفوز، وقد أحضرها معه كل ليلة في كل مباراة».

وغرد باراك أوباما، الرئيس السابق للولايات المتحدة، العاشق لكرة السلة، قائلاً: «كان كوبي أسطورة في الملعب، وبدأ للتو ما يمكن أن يكون بنفس القدر من أهمية في الفصل الثاني من حياته».

في لوس أنجلوس، تجمهر المشجعون خارج مركز تمارين فريق «الليكرز»، من أجل تذكر براينت. كما تجمع آخرون خارج ملعب الفريق «ستايبلس سنتر»؛ حيث ألقى مصرع براينت بظلاله على حفل توزيع جوائز غرامي لأفضل الأعمال الموسيقية.

وتوجهت مقدمة الحفل المغنية، والمؤلفة إليشيا كيز إلى الحضور، قائلة: «ها نحن معاً، في أهم أمسية للموسيقى من أجل الاحتفال بأفضل الفنانين. لكن حتى أكون صادقة معكم، نشعر جميعاً بحزن هائل الآن؛ لأنه في وقت سابق من اليوم، فقدت أمريكا والعالم بطلاً. ونقف هنا وقلبنا محطم حرفياً في قلب المنزل (ستايبلس سنتر) الذي بناه كوبي براينت».