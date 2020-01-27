«كورونا الجديد».. النفط دون 60 دولاراً وأسهم آسيا تهوي مجدداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دفع تزايد المخاوف من احتمال تأثير انتشار فيروس كورونا الجديد في الاقتصاد الصيني المستثمرين للتخلص من الأصول المرتفعة المخاطر والبحث عن الملاذات الآمنة. ومددت الصين عطلة السنة القمرية الجديدة، وأغلقت المزيد من الشركات الكبرى أبوابها وطلبت من موظفيها العمل من المنازل في مسعى لاحتواء انتشار المرض.

وتراجعت الأسهم الآسيوية يوم الاثنين، بعد أن ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 81 بينما فاق عدد حالات الإصابة بالعدوى 2700 في الصين كما تم منع سكان إقليم هوبي، حيث ظهر المرض للمرة الأولى، من دخول هونج كونج في إطار جهود عالمية لوقف انتشار المرض.

أسواق الأسهم

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وسجل «نيكاي» أكبر خسارة يومية في 5 أشهر في جلسة مطلع الأسبوع، مع تعرض الأسهم المرتبطة بالسياحة لضغوط.

وتراجع المؤشر الياباني 2.03%، ليغلق على 23343.51 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق منذ 8 يناير/ كانون الثاني. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.61% إلى 1702.57 نقطة، حيث نزل المؤشر الفرعي لأسهم شركات الطيران 3.4% ليسجل أقل مستوى منذ مايو/ أيار 2017. وهبط سهم انا هولدينجز 3% والخطوط الجوية اليابانية 3.9%.

وعلى الجانب الآخر، صعد سهما آذ إيرث للملابس الواقية وإيرتك جابان التي تصنع أجهزة للمستشفيات لمنع انتشار العدوى بالحد اليومي المسموح به وسجل الأول زيادة 23.1% والثاني 17.1% على الترتيب.

أسواق السلع

وفي أسواق السلع الآسيوية، انخفض‭‭‭ ‬‬‬خام برنت 1.28 دولار أو 2.1% إلى 59.41 دولار للبرميل بعد أن نزل في وقت سابق إلى 58.68 دولار وهو أدنى مستوى له منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول.

وتراجع‭‭‭ ‬‬‬الخام الأمريكي 1.24 دولار أو 2.3% إلى 52.95 دولار للبرميل بعد أن تراجع في وقت سابق 52.15 دولار وهو أدنى مستوى له منذ أوائل أكتوبر/ تشرين الأول.

وعلى صعيد المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين مع توجه المستثمرين للملاذات الآمنة. وارتفع المعدن الأصفر في المعاملات الفورية إلى أعلى مستوى له منذ 8 يناير/ كانون الثاني مسجلاً 1586.42 دولار، قبل أن يتراجع قليلاً عند الإغلاق في آسيا. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1579.50 دولار.

كذلك، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 18.16 دولار، فيما انخفض البلاديوم 1.7% إلى 2387.19 دولار للأوقية كما هبط البلاتين 0.5% إلى 996.15 دولار.