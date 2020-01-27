الصين تمدد عطلة رأس السنة القمرية لكبح انتشار الفيروس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مددت الصين الاثنين، عطلة رأس السنة القمرية 3 أيام إضافية حتى 2 فبراير/شباط المقبل، في ظل انتشار الطور الجديد من فيروس كورونا، على أمل تأخير عودة ازدحام وسائل النقل إلى ذروته وتخفيض خطر انتقال العدوى.

ويثير الفيروس المستجد موجة قلق عالمية، مع وصول عدد الوفيات الصينية إلى 80 حالة، إضافة إلى 2744 مصاباً، إلى جانب تسجيل أعداد ضئيلة من المصابين خارج الصين.

وبينما أعلنت منغوليا إغلاق حدودها البرية مع الصين، ألغت فرنسا احتفالات كانت مقررة بمناسبة رأس السنة الصينية في باريس وبوردو، حيث سجلت ثلاث إصابات، فيما تعمل عدة دول على إجلاء مواطنيها من منطقة ووهان.

وبينما تشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 80 شخصاً، وتسجيل 2744 إصابة مؤكدة في البلاد، وحوالي 54 مليون شخص في عزلة عن العالم في هوباي بسبب الإجراءات الهادفة لاحتواء المرض. وصل رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ مرتدياً قناعاً للحماية، الاثنين إلى منطقة ووهان (وسط الصين) بؤرة المرض والمعزولة منذ أربعة أيام. وبدت المدينة شبه مقفرة في ظل منع تحرك السيارات "غير الضرورية"، والسماح فقط للسائقين الذين ينقلون أطباء وموظفين إلى المستشفيات بالقيادة.

ويعد تشيانغ أرفع مسؤول في الحزب الشيوعي، يزور المدينة منذ ظهور الفيروس في كانون الأول/ديسمبر. وفي صور نشرتها الحكومة الصينية، بدا رئيس الوزراء مرتدياً معطفاً واقياً أزرق، ووجهه مغطى بقناع من اللون نفسه، يتفحص شاشة قرب سرير أحد المرضى. وعُين تشيانغ على رأس "مجموعة عمل" مكلفة بالإِشراف على عملية التصدي للفيروس بعد تحذير الرئيس الصيني شي جين بينغ السبت من أن المرض ينتشر بسرعة ومن أن الوضع "خطير". كما أعلنت السلطات الصحية الصينية الأحد أن "قدرة المرض على الانتشار قد تعززت"، لكنها أكدت على أنه "ليس قوياً كسارس" الناتج عن فيروس كورونا آخر تسبب بوفاة المئات بين عامي 2002 و2003.

من ناحية أخرى، يزور مدير منظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم غيبرييسوس بكين الاثنين، في الوقت الذي تراجعت المنظمة الأسبوع الماضي عن إعلان حالة "طوارئ عالمية".