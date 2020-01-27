هواوي تقدم لمحبيها في الأردن نسخة جديدة من هاتف Huawei Y9 Prime 2019 الرائع!

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة كما عودتنا دائماً على تقديم كل ما هو جديد ومميز لمحبيها في الأردن، طرحت العملاق الصيني هواوي مؤخراً هاتف2019 Huawei Y9 Prime المحبوب بنسخة جديدة بذاكرة داخلية سعتها 64 جيجابايت، لتلبي جميع متطلبات عشاق هذا الهاتف المذهل وتفوق كلّ توقعاتهم، حيث يتضمن العديد من المزايا الرائعة والمواصفات المتميزة! أجمل صور السيلفي مع الكاميرا الأمامية المنبثقة تلقائياً يضم هذا الجهاز المحبوب كاميرا أمامية منبثقة تلقائياً تعود إلى مكانها داخل الهاتف بعد الانتهاء من التقاط الصور بدقة 16 ميجابكسل، مع فتحة عدسة تبلغ f/2.2، بما يسمح لك بالتقاط أجمل صور السيلفي. وتشتمل الكاميرا على خاصية التعرف على المشاهد المتنوعة بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي، بما يمكّنك من التقاط أفضل الصور سواء أكانت للشاطئ أثناء استمتاعك بالإجازة أو حتى للنباتات في حديقتك. وبإمكان الكاميرا أيضاً تحمّل وزن يصل حتى 12 كيلو غراماً، كما أنها تعود إلى مكانها على الفور داخل الهاتف في حال سقوطه، بما يمنحها حماية تامة بنسبة 100%. كاميرا ثلاثية خلفية رائعة تخلّد أجمل ذكرياتك يتضمن هاتف Huawei Y9 Prime 2019 كاميرا ثلاثية خلفية تشمل، كاميرا رئيسية بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا بدقة 8 ميجابكسل فائقة الاتساع، وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابكسل. وتأتي هذه الكاميرا الرائعة مدعومة بنظام الذكاء الاصطناعي، والذي باستطاعته التعرّف على 22 مشهداً مختلفاً مثل السيارات والسماء وغيرها الكثير لتخلّد أجمل ذكرياتك. وإذا كنت تعاني من صعوبات في التقاط الصور في الأماكن ذات الإضاءة الخافتة أو أثناء الليل، فلا داعي للقلق بعد الآن، إذ يمكن لهذا الهاتف المدهش التقاط صور جميلة وواضحة حتى في الليل، بفضل ميزة التصوير الليلي الرائعة. تصميم فريد من نوعه.. وألوان نابضة بالحياة يتميز هاتفHuawei Y9 Prime 2019 بخط فاصل فريد من نوعه، ما يجعل تصميمه متميزاً مقارنة بالإصدارات الأخرى. وعلى الظهر ذي الملمس الناعم، يتألق الهيكل الحريري الخاص تحت الإضاءة، حيث يمكنك رؤية التفاصيل الدقيقة بكل بوضوح. ويأتي الهاتف بثلاثة ألوان ساحرة ونابضة بالحياة هي: الأزرق الياقوتي، والأخضر الزمردي، والأسود الليلي. بطارية كبيرة تقدم أعلى مستويات الأداء طوال اليوم يضم هاتفHuawei Y9 Prime 2019 بطارية قوية بسعة 4,000 مللي أمبير، بما يسهم في زيادة الكفاءة الإجمالية للطاقة الخاصة بالجهاز وتقديم أعلى مستويات الأداء، لتتمكّن من استخدام الهاتف ومزاياه الرائعة لفترة طويلة على مدار اليوم. وبإمكانك اقتناء النسخة الجديدة من هاتف2019 Huawei Y9 Prime بذاكرة داخلية سعتها 64 جيجابايت بسعر 159 ديناراً أردنياً فقط، وستحصل على مخزّن طاقة (Power Bank) كهدية متاحة بكميات محدودة، فلا تتردد بشرائه اليوم. وما يزال هاتف Y9 Prime 2019 Huawei بذاكرة داخلية سعتها 128 جيجابايت متاحاً في السوق الأردني، ويمكنك الحصول عليه مقابل 179 ديناراً. كل ما عليك فعله زيارة أحد المتاجر التي تعرض منتجات هواوي أو متجر هواوي الإلكتروني (https://huaweieshop.jo)، واستمتع بهاتف ذكي يوفر مزيجاً مثالياً من الأداء الجبار والتصميم الرائع والسعر المميز.

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