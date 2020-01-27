شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يخصص طائرة لنقل طلابه من مدينة ووهان الصينية إلى بغداد بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية العراقية إن الحكومة وفرت طائرة خاصّة من الخطوط الجوّية العراقية على متنها طاقم طبّى لإجلاء الطلبة، والجالية المُقيمين فى مدينة ووهان إلى بغداد مباشرة.

أكدت الخارجية العراقية فى بيان صحفى، الاثنين، أن الحكومة العراقية تتابع بأجهزتها الرسمية كافة، ومنها وزارة الخارجية باهتمام، وحرص بالغ أوضاع الطلبة، والجالية العراقية المقيمة في جمهورية الصين الشعبية إثر انتشار فيروس كورونا.

وقد ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقى اجتماعاً للوزارات ذات العلاقة، ووكالات الوزارة يوم أمس الأحد.

وكان وزير الخارجيّة العراقى قد وجّه سفارة جمهوريّة العراق لدى الصين بتشكيل غرفة عمليّات برئاسة السفير، وعضويّة الملحقـيّة الثقافـيّة، وباشرت بمهامها فور تشكيلها، وقامت بحصر، وإحصاء أعداد الجالية العراقـيّة في مدينة ووهان، وإعداد مُذكّرة إلى مكتب وزارة الخارجيّة الصينيّة في المدينة التي يُقيم فيها الطلبة العراقـيّون للسماح لهم بمُغادَرة المدينة، كما فتحت السفارة خطوطاً ساخنة مُتاحة على مدار اليوم للجالية العراقـيّة، وكذلك قامت بإنشاء مجموعات الكترونيّة؛ لضمان تحقيق تواصل مُباشِر معهم.

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إلى ذلك، قال وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس اليوم الاثنين إن بلاده تدرس إجلاء مواطنيها من المنطقة المتضررة من فيروس كورونا الجديد فى الصين. وقال فى مؤتمر صحفي "ندرس حاليا أيضا احتمال إجلاء جميع الألمان الراغبين فى المغادرة" مضيفا أن فريقا من السفارة الألمانية فى بكين سيصل إلى مدينة ووهان- التى بدأ فيها انتشار الفيروس- فى وقت لاحق اليوم لمساعدة الألمان هناك. ونصح ماس الألمان بتجنب السفر غير الضرورى إلى الصين.

وفى السياق نفسه، قالت وزيرة خارجية إسبانيا أرانشا جونزاليس لايا اليوم الاثنين إن حكومة بلادها تعمل مع الحكومة الصينية والاتحاد الأوروبى لإعادة المواطنين الإسبان من إقليم ووهان الصينى بسبب المخاوف من مرض فيروس كورونا وقالت بريطانيا إنها تعمل أيضا لمساعدة رعاياها هناك.

وقالت الوزيرة الإسبانية على تويتر "نعمل... مع قنصليتنا فى بكين والمسؤولين فى الصين والاتحاد الأوروبى لإعادة نحو 20 إسبانيا فى ووهان (بإقليم) هوبى مركز تفشى فيروس كورونا. سنواصل الإعلان عن أى جديد".

وعرضت بريطانيا أيضا مساعدة رعاياها على العودة من هوبى. وقالت وزارة الخارجية اليوم "نعمل لإتاحة اختيار مغادرة إقليم هوبى أمام الرعايا البريطانيين". ونشرت الوزارة رقم هاتف للاتصال به لمن يرغب فى الحصول على المساعدة.