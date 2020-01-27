صور .. عرض للطيور الجارحة فى الكويت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نُظم عرضا للطيور الجارحة فى محافظة مبارك الكبير بدولة الكويت، شارك خلاله العديد من هواة تربية ورعاية هذه الطيور وشهد إقبالا من المواطنين بالمحافظة لمتابعة المعروض من الطيور غير مألوفة النظر. ونشرت وكالة الأنباء الصينية، عددا من الصور التى توضح بعض الجوانب من المعرض الذى ضم العديد من الطيور الجارحة ، كما حرص أصحاب الطيور على إلتقاط الصور التذكارية خلال المعرض. Advertisements يشار إلى أن الجوارح هى رتبة من الطيور تضم معظم الطيور التى تتغذى على الفرائس بشكل يومى مثل: الباز والعقاب والنسر وغيرها، مشكلة 225 نوعا ينضم تحت هذه الرتبة، وقد كان يعتقد بإدراج الصقور تحت هذه الرتبة، ولكن كان الاتفاق على فصل الصقور في رتبة غير رتبة الجوارح هي رتبة الصقريات وقد أظهرت بعض الدراسات الحديثة للمادة الوراثية (حمض نووي ريبوزي منقوص الأكسجين) أن الصقور ليست قريبة أو مرتبطة برتبة الجوارح،

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