شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 19 فلسطينيا بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، 19 فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، عقب عمليات دهم وتفتيش منازلهم، وذلك فى إطار ممارساتها العدوانية بحق الشعب الفلسطينى، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت، فى رام الله، شابين من بلدتى عين يبرود والمغيّر شرقا، وشابين آخرين من قرية بلعين.

وفى محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من مخيم جنين، وأسيرين محررين من بلدة يعبد، فيما اعتقلت 9 شبان من بلدة برطعة.

وفى الخليل وبيت لحم، اعتُقل أسير محرر من بلدة دورا، ومن مخيم الفوار جنوب الخليل اعتقلت آخر، عقب عمليات دهم وتفتيش.. كما اعتقل الاحتلال شابا من بلدة الدوحة غرب بيت لحم.

وفى السياق، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، وأوقفت المركبات وفتشتها، ودققت فى بطاقات راكبيها، فيما داهمت قوات الاحتلال، خربة الحديدية بالأغوار الشمالية، وفتشت خيام الفلسطينيين.

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يذكر أن، سلطات الاحتلال، كانت قد سلّمت رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى المبارك الأحد الماضى، قرارا بإبعاده عن الأقصى لمدة أسبوع قابلة للتجديد، ولكنه كسر القرار ودخل المسجد المبارك محمولا على الأعناق برفقة المصلين لأداء صلاة الجمعة.

و كانت قوات الاحتلال الإسرائيلى ، قد أصابت شاب وسيدة بالرصاص واعتقلت آخر ، عقب مهاجمة شرطة الاحتلال الإسرائيلى الخاصة المصلين وقمعهم، خلال تأديتهم صلاة الفجر فى المسجد الأقصى المبارك وباحاته.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن عناصر من قوات الاحتلال والشرطة، هاجمت المصلين وأطلقت عليهم الأعيرة المطاطية، واعتدت على بعضهم بالضرب، وأجبرتهم على الخروج من المسجد الأقصى وقبة الصخرة، ما أدى إلى إصابة شاب "18 عاما" ، وسيدة أخرى، نقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج.