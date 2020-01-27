شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر اللبنانى: إصابة 12 شخصا فى الاحتجاجات وسط بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت المنظمة الدولية للصليب الأحمر فى لبنان إصابة 12 شخصا في الاحتجاجات وسط بيروت وفق ما ذكرته فضائية العربةي فى خبر عاجل لها

وكان اصيب فى وقت سابق 15 متظاهرا في اعتداء لعناصر من حركة أمل على متظاهرين، فيما تدخلت قوات الجيش لحماية المحتجين ، وجاءت أحداث العنف بالتزامن مع استقبال رئيس جمهورية لبنان، العماد ميشال عون، صباح اليوم، الجمعة، فى القصر الجمهورى فى "بعبدا"، وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمى، وعرض معه الأوضاع الأمنية وخطة العمل فى المرحلة المقبلة، والإجراءات التى تتخذها هذه القوى فى سبيل المحافظة على الأمن والاستقرار بدوره.

Advertisements

ومن جانبه قال وزير الداخلية، فى تصريحات نقلها الحساب الرسمى للرئاسة اللبنانية على تويتر، إنه اطلع الرئيس على التوجيهات العامة التى أعطيت للأجهزة الأمنية فى ما يخص تعاملها مع المتظاهرين السلميين وضرورة توفير الحماية لهم، ومنع المندسين من القيام بأعمال شغب فى أماكن التظاهر، سواء فى بيروت أو فى المناطق اللبنانية الأخرى.

وأضاف فهمى، أكدت للرئيس على أن قوى الأمن الداخلى تقوم بواجباتها وفق الأصول المحددة بالقوانين، وسوف تحمى الأملاك العامة والخاصة ولن تعتدى على أحد، وسوف تؤمن حماية المواطنين فى الوقت نفسه، مع حماية حرية التعبير وحقوق الإنسان المكفولة بالدستور.