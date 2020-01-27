شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطينى: لم نسجل أى حالة إصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، إنه لم يتم تشخيص أى حالة مصابة بفيروس كورونا فى فلسطين، وأضاف اشتيه - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن الحكومة رفعت درجة التأهب في مرافق وزارة الصحة، ووضعت طاقما طبيا متخصصا في استراحة أريحا والمعابر لفحص أي قادم من الدول التي ظهر فيها الفيروس، مشيرا إلى أنه تم تجهيز كوادر الطب الوقائي للتعامل مع أي حالة. يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة، مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس). وكانت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين أعلنت اليوم الاثنين، تسجيل 80 وفاة و2761 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد (2019-إن.سي.أو.في) في شتى أنحاء البلاد، بينها 461 إصابة في حالة حرجة، وذلك حتى نهاية يوم أمس الاحد. Advertisements

وذكرت اللجنة - في بيان اليوم - أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تسجيل 769 حالة إصابة جديدة مؤكدة و 3806 حالات جديدة يشتبه بإصابتها و 24 حالة وفاة جديدة جراء المرض جميعها في مقاطعة هوبي بوسط الصين. وأضافت اللجنة أن 51 شخصا تعافوا من الإصابة، ولا يزال هناك ما إجماليه 5794 مريضا يشتبه بإصابتهم بالفيروس.

وتابعت اللجنة أنه تم تعقب 32799 من المخالطين عن قرب للمرضى، بينهم 30453 يخضعون للملاحظة الطبية.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم تسجيل 17 حالة إصابة مؤكدة في منطقتي هونج كونج وماكاو الإداريتين الخاصتين وتايوان، بواقع 8 حالات في هونج كونج و5 في ماكاو و4 في تايوان. وقررت الصين تمديد عطلة عيد الربيع (رأس السنة الصينية) لمدة ثلاثة أيام إضافية حتى 2 فبراير المقبل، وسط جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد. وذكر بيان عن المكتب العام لمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) أن الجامعات والمدارس الإبتدائية والثانوية ورياض الأطفال في جميع أنحاء البلاد ستؤجل بدء الفصل الدراسي، وأن الوقت المحدد لبداية الفصل الدراسي سيتم الإعلان عنه من قبل السلطات التعليمية المعنية.

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