شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. إجراءات إحترازية مشددة لمنع وصول كورونا الجديد للسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الصحة السعودية، بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، جملة من الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى السعودية بعد انتشاره في الصين، وذلك فى دليل إرشادى تم تعميمه على المنشآت الصحية.

ووفقا لموقع "العربية"، تضمنت تلك الإجراءات، تفعيل محطات الفرز التنفسى عند مداخل مرافق الرعاية الصحية ومنشآتها، لضمان الاكتشاف المبكر للمصابين بمرض تنفسى حاد، وتطبيق الاحتياطات التلامسية والرذاذية عند التعامل مع أى حالة "مشتبهة أو مؤكدة".

وألزمت وزارة الصحة المنافذ الصحية فى نقاط الدخول بفرز المسافرين الواصلين "بشكل مباشر أو غير مباشر" من الصين بصرياً، وإحالة المشتبه بإصابتهم على الفور إلى إدارة الصحة العامة فى المنطقة أو المحافظة التابعة لها نقطة الدخول لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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وعرّفَت وزارة الصحة "الحالة المشتبهة" بأنها كل شخص مصاب بمرض تنفسى حاد، ومسجل تاريخ سفره إلى الصين فى 14 يوما قبل ظهور الأعراض، ومن لديه اتصال وثيق خلال الـ14 يوماً الماضية مع حالة مؤكدة خلال سفره.

من جهته، أكد وزير الصحة السعودى، توفيق الربيعة، الأحد، أنه لم يتم تسجيل أى حالة إصابة بكورونا الجديد، موضحاً أن هناك إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمنع وصول فيروس كورونا للمملكة، حيث يتم حصر الرحلات القادمة مباشرة من الصين، وأيضا المسافرين القادمين من الصين عبر رحلات غير مباشرة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني.

وأضاف فى بيان رسمى "كما يقوم موظفو مراكز المراقبة الصحية بمعاينة جميع القادمين من الصين وقياس علاماتهم الحيوية"،موضحا أن انتقال الفيروس بين البشر يتم عن طريق الرذاذ التنفسى، حيث لم يتم رصد أى حالة عدوى ناتجة عن التعامل مع البضائع سواء لهذا الفيروس أو أى فيروس آخر.