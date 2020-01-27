أردوغان يتوجه إلى غامبيا عقب اختتام زيارته إلى الجزائر

الجزائر / الخليج 365
توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إلى غامبيا، ثاني محطات جولته الافريقية، بعد اختتام زيارته الرسمية إلى الجزائر.
وأقلعت طائرة الرئاسة التركية من مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائر، في تمام الساعة 09:35 ت.غ.
وكان في وداع أردوغان لدى مغادرته المطار، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون ووزيرة الثقافة مليكة بن دودة، والسفيرة التركية في الجزائر ماهينور أوزدمير غوكطاش.
ويرافق أردوغان في زيارته إلى غامبيا، عقيلته أمينة أردوغان ووزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو والطاقة فاتح دونمازوالدفاع خلوصي أكار والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك والتجارة روهصار بكجان ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان ومتحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن ورئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألطون.وعقب زيارته إلى غامبيا، من المقرر أن يتوجه الرئيس أردوغان إلى السنغال، المحطة الأخيرة في جولته الإفريقية المستمرة حتى 28 يناير/كانون الثاني الجاري.
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