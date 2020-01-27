الحكومة الليبية: سنعيد النظر بأي حوار أمام خروقات حفتر

ليبيا / الخليج 365

قال المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية إنه "سيكون مضطرا لإعادة النظر بأي حوار سياسي أمام خروقات قوات (الجنرال المتقاعد خليفة) حفتر للهدنة وقصفها الأحياء المدنية" في العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان نشره المجلس عبر "تويتر" في وقت متأخر مساء الأحد، وقال فيه إن "الميلشيات المعتدية تواصل خرق الهدنة وتوجه صواريخها العمياء نحو الأحياء المدنية" في طرابلس.

وأضاف البيان: "تساقطت صوارخ غراد الأحد على مناطق عرادة وسوق الجمعة ومطار معيتيقة المدني في طرابلس، وفي الوقت نفسه نفذت هذه المليشيات ومعها مرتزقة هجوما بريا على مناطق أبو قرين والقداحية والوشكة مدعومين بطيران أجنبي".

وحمّل المجلس الرئاسي للوفاق "رعاة الهدنة مسؤولية عدم التزام الطرف المعتدي".

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وأضاف: "وقعنا على وقف إطلاق النار استجابة لتدخلهم -رعاة الهدنة- وتقديرا لمكانتهم وإن كنا نعلم بأن هذا المتمرد لا عهد له".

ودعا المجلس من شارك في مؤتمر برلين "إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الخروقات المتكررة للمليشات المعتدية للهدنة ومقررات المؤتمر".

والأحد، أعلن العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم الجيش الليبي، في بيان، أن ميليشيات حفتر نفذت هجوما بريا جنوب مصراتة، وتم التصدي له.

ويمثل هجوم حفتر المتواصل على طرابلس منذ أبريل/نيسان الماضي، تحديًا لمؤتمر دولي استضافته برلين، في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات إقليمية ودولية، وصدر عنه بيان ختامي من 55 بندًا، بينها ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.