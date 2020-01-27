وزير يمني: إن لم يكن هناك تعاون إماراتي حوثي فالمصالح تتقاطع

اليمن / الخليج 365

قال وزير النقل اليمني صالح الجبواني إنه إن لم يكن هناك تعاون بين الإمارات وجماعة الحوثي فالمصالح تتقاطع.

وقال الجبواني في تغريدة عبر "تويتر" مساء الأحد، إن "الحوثي يسوق معركته في مديرية نهم شرق صنعاء على أنها مع حزب الإصلاح (أكبر حزب إسلامي مؤيد لحكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي)".

وأضاف الجبواني: "هذا الكلام ينزل بردا وسلاما على قلب الإمارات وأتباعها".

Advertisements

يشار إلى أن الإمارات تصنف حزب الإصلاح المكون السياسي اليمني الفاعل بأنه جناح لجماعة "الإخوان المسلمين"‎، التي تصنفها "إرهابية"، وتنتقد بشدة تعاون حكومة هادي مع تلك الجماعة.

وتابع الجبواني: "إن لم يكن هناك تعاون بين الطرفين (الإمارات والحوثيون) - وهو ما تؤكده كثير من المصادر - فإن المصالح تتقاطع".

وحتى الساعة 08:40 ت.غ، لم يصدر تعليق من قبل الحوثيين أو السلطات الإماراتية حول تصريح الوزير اليمني، لكن يبدو "العداء" بين الطرفين من تصريحاتها.

وتعتبر الإمارات ثاني دولة فاعلة في إطار التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين منذ مارس/آذار من العام 2015، لمساعدة القوات الحكومية على استعادة السيطرة على البلاد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.