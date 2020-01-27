“المالية” تعلن إقفال طرح شهر يناير من برنامج الصكوك المحلية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة المالية عن الأنتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يناير 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، مشيرة إلى أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 6,720 مليارات ريال سعودي.

وأوضحت أن الإصدارات قُسمّت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 715 مليون ريال ليُصبح الحجم النهائي للشريحة 715 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي، والثانية تبلغ 6,005 مليارات ريال ليُصبح الحجم النهائي للشريحة 7,842 مليارات ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي.