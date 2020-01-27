“النيابة” توجه بالقبض على شخص أساء إلى طالبات جامعيات

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه إساءة أحد الأشخاص إلى طالبات الجامعة في إحدى المناطق ونعتهن بأوصاف مشينة تنطوي على القذف والشتم مصاحباً ذلك الأمر بتصوير لبعض الفتيات في مكان عام وإسقاط بعض تلك الأوصاف المشينة بحقهن.

وأنه بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدرت النيابة العامة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً إلى لمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (24، 27، 28) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهرت به، وفحص الحسابات الشخصية والمعرفات الرقمية للمقطع؛ والقبض على الشخص المعنى بالإجراء واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.