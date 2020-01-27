دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي كيف تحمي حسابك على واتسآب من الهاكرز في ثوان معدودة؟

مع تزايد الهجمات الإلكترونية التي يشنها الهاكرز على تطبيق واتسآب، ونجاحهم في استغلال عدة ثغرات أمنية فيه، للاستيلاء على بيانات مهمة تخص المستخدمين، قام الخبراء التقنيون المسؤولون عن التطبيق بحل أغلب المشاكل التقنية لحماية المستخدمين، من القراصنة الذين لا يتوقفون عن البحث عن طرق جديدة للاختراق.

إلا أنه في كثير من الأحيان، لا تحدث الهجمات الإلكترونية على واتسآب فقط بسبب ثغرات أمنية أو مشاكل تقنية في التطبيق، بل بسبب عدم معرفة المستخدمين بأفضل الطرق لحماية حساباتهم على تطبيق المراسلة الفورية الأشهر حول العالم.

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وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فهناك خطوات بسيطة سهل اتباعها وتطبيقها، من شأنها حماية حسابات واتسآب من خطر الاختراق، حيث يتم ذلك من خلال إجراء تغييرات في الإعدادت، والتي لا يستغرق تنفيذها إلا ثوان معدودة.

وقالت التقارير أنه على مستخدم واتسآب تعيين رقم تعريف شخصي، والذي سيمثل حماية أمنية إضافية، حيث سيتوجب على المستخدم حينها إدخال هذا الرقم كلما أراد استخدام تطبيق واتسآب على حساب جديد.

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وبينما يلجأ الهاكرز عادة إلى خداع تطبيق واتسآب، لإرسالة الرسالة التي تحمل رقم التأكيد إلى رقم هاتف جديد خاص بهم، من أجل السيطرة على حساب المستخدم، فإن هذا التعديل البسيط في الإعدادات سيمنعهم من تحقيق هذا.

وأشارت التقارير إلى أنه حتى لو وقع المستخدم في الفخ، وقام بإرسال الرمز إلى الهاكرز، فإنهم لن يستطيعوا سرقة حسابه، لأنهم لا يملكون رقم التعريق الخاص به.

وبالإمكان العثور على خاصية الرقم التعريفي في واتسآب من خلال إعدادات الحساب بداخل التطبيق، حيث ستكون موجودة تحت عبارة Two-Step Verification.المزيد:

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