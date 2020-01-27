شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اللبنانى: الحكومة الجديدة لن تعرقل موازنة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، أن الحكومة الجديدة لن تعرقل موازنة 2020 التي وضعتها الحكومة السابقة وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز فى خبر عاجل لها.

شهدت لبنان حالة واسعه من الجدل والتضارب فى الآراء فى شأن مدى دستورية وقانونية انعقاد جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة العام الحالى 2020 والتى كانت الحكومة المستقيلة برئاسة سعد الحريرى قد أحالتها إلى البرلمان، فى حين أن الجلسة الأولى لمناقشتها التى ستعقد اليوم فى ظل حضور الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب.

وأشارت صحف لبنانية إلى أن حكومة حسان دياب "غير مكتملة الصلاحية" بسبب عدم نيلها ثقة المجلس النيابي حتى الآن، لتتبنى تركة الحكومة السابقة المتمثلة فى مشروع قانون الموازنة، وأن الحكومة التي لم تضع الموازنة لا يمكن أن تتبناها ولا يمكنها أن تدافع عنها، لأنه لم يتسن لها الاطلاع عليها حتى تدلى بدلوها فى شأنها.

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