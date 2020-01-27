أخطاء شائعة تضر بصحة الطفل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

حذر الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بمصر، من بعض الأخطاء الشائعة التي تتسبب في أضرار صحية للأطفال ومن بينها استخدام الفيتامينات لفترة طويلة بدون استشارة الطبيب.



وقال سليمان وفقا لـ"العين الإخبارية"، إن استخدام الفيتامينات للأطفال بدون داعٍ أو سبب يضر بصحتهم، خاصة إذا استمر ذلك لفترة طويلة، وهو ما يؤثر في قدرة الأطفال على تناول وجبات كاملة والحصول على ما يحتاجه الجسم بالطريقة الطبيعية، محذرا مما يسمى "إدمان الفيتامينات".

وأشار سليمان إلى وجود عدد من الأخطاء الشائعة التي تضر بصحة الأطفال نستعرضها فيما يلي:

1- استخدام نقط العين والأذن في الناحية غير المصابة، وهو ما قد يسبب العدوى في الجانب السليم.

2- استخدام نفس زجاجة النقط لأكثر من طفل، حيث يضر ذلك بالطفلين معا حسب درجة إصابة أحدهما.

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3- الاعتماد على روشتة طفل آخر يحمل نفس الأعراض.

4- استخدام مراهم الحفاض الوقائية لمنع حدوث الالتهابات أثناء معاناة الطفل منها يساعد في زيادتها.

5- استخدام المضاد الحيوي لفترة طويلة دون استشارة الطبيب يؤدي إلى إضعاف المناعة، كما يؤدي إلى القضاء على البكتيريا التي تعيش بشكل طبيعي داخل الأمعاء، وقد يؤدي إلى إسهال لفترة طويلة.

6- المناديل المعطرة للأطفال حديثي الولادة قد تؤدي لالتهابات جلدية.

7- الأدوية التي تؤخذ قبل وبعد التطعيم، حيث لا توجد أدوية محددة يجب إعطاؤها للطفل قبل أو بعد التطعيم، ولكن إذا حدث ارتفاع في درجة الحرارة يجب إعطاء الطفل خافضا بسيطا للحرارة مثل الباراسيتامول، ولا يجوز وضع مرهم مسكن أو مضاد حيوي أو أي مواد كيماوية مكان التطعيم بالحقن حتى لو حدث تورم وألم.

8- استخدام الفيتامينات دون استشارة الطبيب لفترات طويلة.