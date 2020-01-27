دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الكويت تعيد عائلات بعثتها الدبلوماسية بالصين بسبب كورونا

وقال خالد الجار الله: "طلبنا من سفارة الكویت لدى الصین، والبعثات في بكین وكوانزو وشنغھاي وھونغ كونغ، ترحیل عوائلھم والإبقاء على الحد الأدنى من الدبلوماسیین والإداریین"، حسب ما ذكرت وكالة "كونا".

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وأضاف أن ھذه العملیة بدأت اعتبارا من الأحد، وتستمر الاثنين، مؤكدا أنھا "إجراء احترازي طبیعي" بالنسبة لأعضاء البعثات الدبلوماسیة في الخارج.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن رئيس بلدية ووهان الصينية، حيث يتفشى الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، إنه يتوقع تسجيل نحو ألف إصابة أخرى، بناء على عدد مرضى المستشفيات الذين لم يخضعوا بعد لاختبار التثبت من الفيروس.

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وفي حال تأكيد ذلك، سيزداد عدد الإصابات بمقدار النصف عن آخر حصيلة أعلنت، الأحد، في عموم الصين.

ووصلت حصيلة المصابين بالفيروس في الصين إلى ألفي شخص، توفي منهم 56، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.