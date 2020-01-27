دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تصريح صادم من مؤسس سناب شات Snapchat.. ما علاقة تيك توك TikTok؟

صدم مؤسس تطبيق سناب شات Snapchat، إيفان شبيجل، متابعيه بالإشارة إلى إنه من أشد المُعجبين بالتطبيق الصيني تيك توك TikTok.

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ليس هذا وحسب بل أن شبيجل، الذي يُعد المدير التنفيذي لشركة سناب Snap المالكة للتطبيق، أوضح خلال كلمته في مؤتمر مؤتمر التصميم الرقمي للحياة بمدينة ميونيخ الألمانية، أن تيك توك TikTok قد يتفوق مستقبلاً على تطبيق انستغرام المملوك لشركة فيسبوك.

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وعلل مؤسس تطبيق سناب شات Snapchat وجهة نظره بقوله"إن المحتوى القائم على المواهب على تطبيق تيك توك هو في كثير من الأحيان أكثر إثارة للاهتمام من المحتوى القائم على الحالة".

وكانت شركة أبحاث سوق التطبيقات المحمولة سنسور تاور، قد أشارت إلى أن تطبيق تيك توك TikTok هو ثانٍ أكثر تطبيق تحميلاً في العام المنصرم 2019 بأكثر من مليار عملية تحميل.

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ويُقدر عدد مستخدمي تطبيق تيك توك TikTok النشطين شهريًا بلغ 625 مليون مستخدم مقابل مليار مستخدم نشط شهريًا لتطبيق انستغرام Instagram.المزيد:

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