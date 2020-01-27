شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 6 فلسطينيين فى رام الله والخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، ستة مواطنين فلسطينيين، أربعة من محافظة رام الله واثنين من الخليل، كما استولت على معدات زراعية، وكسرت أشجار زيتون فى قرية بيرين، وأفادت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، وأوقفت سيارات المواطنين وفتشتها، كما استولت على معدات زراعية في قرية بيرين جنوب غرب بلدة بنى نعيم، وكسرت أشجار زيتون في المنطقة.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلى، اقتحمت السبت، منزل رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، فى مدينة القدس المحتلة، وذكرت مصادر فلسطينية، أن شرطة الاحتلال سلّمت الشيخ عكرمة صبرى قرارا بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أربعة أشهر، واستدعاءً إلى مركز القشلة يوم غد الأحد، فى الساعة العاشرة صباحا.

يذكر أن، سلطات الاحتلال، كانت قد سلّمت رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى المبارك الأحد الماضى، قرارا بإبعاده عن الأقصى لمدة أسبوع قابلة للتجديد، ولكنه كسر القرار ودخل المسجد المبارك محمولا على الأعناق برفقة المصلين لأداء صلاة الجمعة.

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و كانت قوات الاحتلال الإسرائيلى ، قد أصابت شاب وسيدة بالرصاص واعتقلت آخر، أمس الجمعة، عقب مهاجمة شرطة الاحتلال الإسرائيلى الخاصة المصلين وقمعهم، خلال تأديتهم صلاة الفجر فى المسجد الأقصى المبارك وباحاته.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن عناصر من قوات الاحتلال والشرطة، هاجمت المصلين وأطلقت عليهم الأعيرة المطاطية، واعتدت على بعضهم بالضرب، وأجبرتهم على الخروج من المسجد الأقصى وقبة الصخرة، ما أدى إلى إصابة شاب "18 عاما" ، وسيدة أخرى، نقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وأضافت، أن الاحتلال اعتقل الشاب مراد مسك، بعد الاعتداء على الشبان الذين كانوا يوزعون المأكولات والمشروبات الساخنة على المصلين قرب باب حطة.