إصابة 3 أشخاص فى قصف استهدف مبنى السفارة الأمريكية بالعراق

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الاثنين، بإصابة 3 أشخاص جراء القصف الذى استهدف المنطقة الخضراء ومبنى السفارة الأمريكية فى بغداد، مشيرا إلى أن مروحيات تعمل على إخلاء الموجودين داخل السفارة، وقال المصدر لقناة (السومرية نيوز) - "إن القصف الصاروخى الذى استهدف المنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية فى بغداد أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل"، موضحا أنه لم تعرف جنسياتهم حتى الآن.

وأوضح المصدر، أن طائرات مروحية تعمل لإخلاء بعض الموجودين داخل السفارة.. مشيرا إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، فضلا عن قطع الطرق المؤدية لمبنى السفارة.

وكان رئيس الوزراء "المستقيل" عادل عبد المهدى، قد حذر، أمس، من تعرض البلاد لتداعيات خطيرة.. مؤكدا التزام حكومته بحماية البعثات الدبلوماسية، كما أشار إلى إصداره أوامر باعتقال المنفذين وتسليمهم للقضاء.



ومن جانبه، قال رئيس البرلمان محمد الحلبوسى "إن القصف الصاروخي المتكرر الذي تعرضت له السفارة أمر مرفوض، وتصرف يسيء لسمعة العراق ويضعف الدولة ويمس بسيادتها، فضلا عن أنه عمل يتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية.. مبديا رفضه بأن يكون العراق طرفا في أي صراع، أو ساحة لتصفية الحسابات الدولية".

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